Gabriel Jesus ganha apoio no Palmeiras para acabar com jejum

Após surgir como destaque do Palmeiras no ano passado, o atacante Gabriel Jesus não começou a temporada como esperado, e somando as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, os amistosos do início da temporada e a primeira rodada do Campeonato Paulista, o jogador de 18 anos está 12 jogos sem marcar. Mesmo assim, ele será mantido na equipe e ganhou apoio do técnico Marcelo Oliveira.

O último gol marcado foi no dia 17 de outubro, na vitória por 3 a 1 sobre o Avaí, na Ressacada. "Penso que taticamente ele está muito bem. A oscilação é algo normal e é importante dar confiança, porque ele pode encaixar qualquer jogada e voltar à situação normal", disse o treinador palmeirense.

O atacante Erik, principal concorrente a ficar com a vaga de Gabriel Jesus, tem treinado bem e chamado a atenção de Marcelo Oliveira, que, por enquanto, pretende insistir no garoto revelado pelo clube. "O Erik está treinando bem e é uma alternativa excepcional, que ajuda nas jogadas defensivas e pode ser importante", elogiou o técnico.

Apesar do apoio, Gabriel Jesus terá que mostrar trabalho nos treinamentos. Marcelo reforça a necessidade do garoto aprimorar as finalizações, principalmente quando fica frente a frente com o goleiro. "Temos feito trabalho de finalização e pensamos em fazer esse tipo de jogada, que ele precisa definir na frente do goleiro. É uma questão de entrar um gol."