Sem marcar, Santos sofre, mas vai à final do Paulistão Foi no sufoco e sem gols. O Santos garantiu uma vaga na final do Campeonato Paulista ao empatar novamente com o Bragantino, neste domingo, no Morumbi. Assim como no primeiro jogo, o placar não saiu do 0 e o time santista se classificou graças a boa campanha na primeira fase. Antes de a bola rolar, a chuva caiu forte no Morumbi, o que acabou atrapalhando alguns jogadores. Logo no primeiro minuto, Adaílton tentou recuar para Fábio Costa, a bola parou na poça e sobrou para Everton, que invadiu a área e chutou na saída do goleiro, que espalmou para escanteio. O Santos teve uma chance de ouro para abrir o placar aos 24 minutos e marcar o primeiro gol desta semifinal. Tabata levantou na área para Marcos Aurélio, que foi parado com falta. Pênalti, que Cléber Santana bateu, com direito a paradinha, e acertou a trave. No rebote, ele mesmo tentou aproveitar, mas o árbitro Wilson Luiz Seneme parou o lance acertadamente alegando dois toques - a trave, assim como as bandeiras de escanteio e o próprio juiz, é elemento neutro em campo. Com o passar do tempo, a chuva parou e as poças sumiram. Curiosamente, o jogo ficou melhor para o Bragantino, que passou a tocar a bola com maior velocidade e precisão no restante do primeiro tempo. No intervalo, Vanderlei Luxemburgo acordou o time do Santos, que voltou melhor e se arriscando mais no ataque, exigindo algumas boas intervenções do goleiro Felipe. Assim foi até dez minutos para o final do jogo, quando Luxemburgo tirou o meia Cléber Santana e colocou o zagueiro Marcelo. A modificação atraiu o Bragantino para o campo de ataque, e o time do interior passou a pressionar. No entanto, a zaga santista soube congestionar a entrada da área e evitou o gol. No final, o Santos ainda tomou dois grande sustos. Aos 42, Bill recebeu na área e acertou uma bomba para grande defesa de Fábio Costa. No escanteio a seguir, Juliano chutou e a bola explodiu no travessão. SANTOS 0 x 0 BRAGANTINO Santos - Fábio Costa; Denis, Antônio Carlos, Adaílton e Kleber; Rodrigo Souto, Maldonado, Cléber Santana (Marcelo) e Zé Roberto; Marcos Aurélio (Rodrigo Tiuí)e Rodrigo Tabata (Pedrinho). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Bragantino - Felipe; Cadu, Zelão e Thiago Vieira (Juliano); Júlio César (Bill), Mário (Neizinho), Somália, Adriano e Andrezinho; Everton e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga. Gols - Não houve Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Cartões amarelos - Cadu e Adaílton. Renda - R$ 587.270,00. Público - 35.145 pagantes. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.