Sem Marcos, Arsenal contrata Warmuz Depois de ver frustrada a tentativa de contratar o goleiro Marcos, do Palmeiras, o Arsenal encontrou finalmente um goleiro para a reserva do veterano David Seaman. O clube inglês anunciou nesta sexta-feira o francês Guillaume Warmuz por empréstimo de seis meses. O atleta, no entanto, não poderá defender o clube na Liga dos Campeões, uma vez que ele jogou pelo Lens na competição.