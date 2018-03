Sem Mário Fernandes e Guilherme, Rússia é convocada para encarar Brasil e França

O técnico Stanislav Cherchesov anunciou nesta segunda-feira uma lista de 28 jogadores convocados para a seleção russa que enfrentará o Brasil e a França, respectivamente nos dias 23 e 27 de março, em casa, em amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

+ Álbum da Copa do Mundo será encartado no 'Estado'

+ A Rússia Logo Ali: comece a se preparar para a Copa

A lista foi confirmada pouco antes de o treinador Tite também divulgar nesta segunda, em convocação marcada para ocorrer às 11 horas, na sede da CBF, no Rio, os atletas chamados para encarar os russos, em Moscou, e também a Alemanha, no dia 28, em Berlim.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta listagem de convocados anunciada pela Rússia não contou com a presença do lateral-direito Mário Fernandes, do CSKA, e do goleiro Guilherme, do Lokomotiv. Os dois brasileiros naturalizados russos estão na briga para defender os anfitriões do Mundial, mas Mário se recupera de uma lesão muscular e só deverá voltar a atuar dentro de cinco semanas, enquanto Guilherme não foi chamado por opção técnica. E isso apesar de atravessar boa fase pelo seu time, atual líder do Campeonato Russo, e também do fato de que quatro nomes de sua posição foram incluídos nesta lista.

Sem a dupla de brasileiros, a lista de convocados por Cherchesov nesta segunda-feira trouxe como principal novidade a presença do meia Denis Cheryshev, do Villarreal, chamado pela primeira vez pelo atual comandante da equipe nacional, que o treinador dirige desde 2016.

Antes disso, Cheryshev atuou pela seleção russa em nove partidas, sendo a última delas um amistoso contra a Croácia realizado em novembro de 2015. Agora, porém, poderá ter uma chance de mostrar o seu valor diante do Brasil no confronto que ocorrerá no estádio Luzhniki, grande palco da final da Copa de 2018. Em seguida, o jogo contra a seleção francesa será em São Petersburgo, em uma arena que também abrigará partidas deste próximo Mundial.

A Rússia faz parte do Grupo A da Copa e estreará contra a Arábia Saudita no dia 14 de junho na partida de abertura da grande competição. Uruguai e Egito serão os outros adversários dos donos da casa na primeira fase do torneio.

Confira a lista de convocados da Rússia:

Goleiros - Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir Gabulov (Brugge), Andrei Lunev (Zenit) e Alexander Selikhov (Spartak Moscou).

Defensores - Vladimir Granat, Fedor Kudryashov (ambos do Rubin Kazan), Yuri Zhirkov, Igor Smolnikov (ambos do Zenit), Vladislav Ignatiev (Lokomotiv Moscou), Dmitry Kombarov, Ilya Kutepov (ambos do Spartak Moscou), Roman Noishtedter (Fenerbahçe), Konstantin Raush (Dínamo de Moscou) e Andrey Semenov (Akhmat Grozny).

Meio-campistas - Denis Glushakov, Roman Zobnin, Alexander Samedov (todos do Spartak Moscou), Alexander Golovin e Alan Dzagoev (ambos do CSKA), Alexander Erokhin e Daler Kuzyaev (ambos do Zenit), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Denis Cheryshev (Villarreal) e Anton Shvets (Akhmat Grozny).

Atacantes - Anton Zabolotny, Alexander Kokorin (ambos do Zenit), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moscou) e Fedor Smolov (Krasnodar).