Sem Marta, Jogo contra a Fome termina em empate por 2 a 2

Sem a tão esperada participação da brasileira Marta - que não viajou à Espanha por conta de um 'incômodo estomacal' - o já tradicional amistoso entre os amigos de Ronaldo e Zidane (Jogo contra a Pobreza) terminou empatado em 2 a 2, nesta segunda-feira, em Málaga. Recém-recuperado de uma lesão muscular, o Fenômeno participou apenas dos primeiros 30 minutos da partida, que angaria fundos para a Unicef. Além do atacante do Milan e do craque francês, hoje aposentado do futebol profissional, o jogo contou com a presença dos brasileiros Roque Júnior (autor do segundo gol do time de Zidane), Felipe Melo, Renato e Cléber Santana, além de diversos jogadores de todo o mundo. O jogo teve ainda uma presença de algumas estrelas do esporte, mas não do futebol, como o ex-piloto Michael Schumacher, heptacampeão da fórmula 1, que atuou, e até fez belas jogadas, pela equipe de Ronaldo.