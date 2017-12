Sem Maurinho, Cruzeiro terá Maicon no Chile O lateral-direito Maurinho será o único desfalque do Cruzeiro, que nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), faz a sua segunda partida pela Copa Libertadores da América, no Chile, contra o Universidad de Concepción. Maurinho levou uma pancada no tornozelo direito no clássico do último sábado, contra o América-MG, pelo Campeonato Mineiro, e não viajou com a delegação celeste. A contusão abriu espaço para que Maicon, reserva imediato na posição, ganhe uma chance no time titular justamente no estádio municipal de Concepción, onde há cerca de um mês ele protagonizou um lance memorável. No dia 09 de janeiro, Maicon fechou a vitória por 3 a 0 da Seleção Brasileira Sub-23 sobre o Paraguai com um golaço, que chegou a ser comparado (com exagero) ao marcado por Maradona contra a Inglaterra, na Copa do Mundo do México, em 1986. Antes de empurrar a bola para as redes, o lateral cruzeirense passou por nada menos que seis adversários. "Aquilo vai ficar gravado para sempre na minha vida. Foi um gol de uma importância muito grande na minha carreira", disse Maicon, que não deixou de lamentar a campanha frustrada do Brasil nos campos chilenos durante o torneio pré-olímpico. "Vou voltar a um lugar que me deu muita felicidade e também um pouquinho de tristeza, porque não conseguimos a classificação para Atenas. Mas agora estou defendendo as cores do Cruzeiro e tenho certeza que vai dar tudo certo". O lateral, contudo, está convencido de que a equipe mineira não encontrará facilidades no Chile. "O time deles tem jogadores de seleção, como o Figueroa, que é um atacante muito rápido", destacou. O Cruzeiro estreou na competição sul-americana na quarta-feira da semana passada vencendo o Caracas, no Mineirão. Com o resultado, o time de Vanderlei Luxemburgo soma três pontos ganhos e lidera o Grupo 3, já que Santos Laguna, do México, e Universidade de Concepción empataram por 2 a 2 na primeira rodada. Pelo regulamento da Libertadores, apenas o primeiro colocado de cada grupo e os cinco melhores segundo colocados classificam-se automaticamente para as oitavas-de-final. A delegação mineira embarcou na segunda-feira de São Paulo para o Chile e já está na cidade chilena. O atual campeão brasileiro não faz uma boa campanha no campeonato estadual - é apenas o 11º colocado, contabilizando somente quatro pontos em quatro jogos - e concentra suas atenções na busca pelo terceiro título da Libertadores. "O Cruzeiro tem jogadores inteligentes e que sabem dividir bem essa situação", salientou o meia Alex.