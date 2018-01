Luxemburgo relaciona 23 e faz mistério na lateral

O técnico Vanderlei Luxemburgo fez mistério e não confirmou a escalação do Cruzeiro que entrará em campo diante do Palmeiras nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A principal dúvida é na lateral direita, uma vez que Mayke foi vetado para a partida por conta de uma lesão muscular.

Depois de ser o destaque negativo do Cruzeiro na derrota por 3 a 0 para o Corinthians no domingo, ao cometer erros crassos pela direita - inclusive um que resultou no segundo gol do adversário -, Mayke foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda. Por isso, sequer foi relacionado para o confronto desta quarta.

Para seu lugar, Luxemburgo tem duas opções. Fabiano é o favorito a ficar com a vaga, mas Ceará corre por fora, depois de se recuperar de problema físico. Ele, inclusive, voltou a ser relacionado justamente para este confronto, após ter ficado afastado das últimas partidas.

Nesta terça, Luxemburgo comandou um treino leve para os titulares. Sem Fábio e Manoel, poupados, e com uma lacuna na lateral direita, a equipe treinou somente com oito jogadores. Tudo para aumentar o mistério e esconder a escalação que tentará reverter a vantagem do Palmeiras, que venceu por 2 a 1 na primeira partida.

Confira os relacionados do Cruzeiro para o confronto:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais-direitos: Ceará e Fabiano

Zagueiros: Douglas Grolli, Bruno Rodrigo, Manoel e Paulo André

Lateral-esquerdo: Mena e Fabrício

Meio-campistas: Charles, Henrique, Ariel Cabral, Willians, Gabriel Xavier, Alisson, De Arrascaeta e Marcos Vinicius

Atacantes: Leandro Damião, Marquinhos, Allano, Vinícius Araújo e Willian