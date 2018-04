Sem Mbappé, Falcao Garcia resolve e Monaco bate recorde no Francês

Sem contar com o atacante Kylian Mbappé nesta sexta-feira, o Monaco contou com participação decisiva de outro atacante famoso no seu elenco. O colombiano Falcao Garcia marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Metz, fora de casa, pela abertura da 3ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado manteve o 100% de aproveitamento no Francês e ainda garantiu ao time o recorde de 15 vitórias seguidas na competição, a contar da temporada passada.

Com o triunfo, o atual campeão assumiu a liderança isolada e provisória da tabela, com nove pontos. No decorrer da rodada, no fim de semana, o Monaco poderá ser alcançado por Lyon, Paris Saint-Germain, Olympique de Marselha e Saint-Étienne, que têm seis pontos e ainda entrarão em campo na rodada.

O Monaco decidiu a partida aos 33 minutos do segundo tempo, quando Falcao Garcia recebeu lançamento dentro da área, pela direita, e, com apenas um toque, cortou marcador e goleiro da jogada. Aí, na sequência, só empurrou para as redes para garantir o triunfo dos visitantes. O atacante é o artilheiro do Francês, com cinco gols em três jogos.

Para o jogo desta sexta, o técnico Leonardo Jardim decidiu excluir Mbappé da lista de relacionados. O treinador português declarou que preteriu o atacante para protegê-lo diante das especulações sobre uma possível saída, mas também indicou que o jogador não estava 100% focado em seu trabalho no clube.

Mbappé é a joia mais cobiçada da atual janela de transferências, que será encerrada somente no dia 31. O jogador francês é cobiçado tanto por Real Madrid quanto pelo Barcelona. O PSG, que contratou recentemente Neymar, também chegou a demonstrar interesse no atleta.