Sem medalhões, Fla tenta vencer no Pará Enquanto o goleiro Júlio César está na seleção brasileira e os "medalhões" Athirson, Felipe e Edílson continuam contundidos, os reservas do Flamengo terão mais uma oportunidade na partida deste domingo, contra o Paysandu, no Mangueirão, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com boas atuações, os substitutos já conquistaram duas vitórias para o Rubro-Negro pelo Nacional e vão em busca da terceira para melhorar a posição da equipe que já totalizou 20 pontos na tabela de classificação. O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, é um dos mais empolgados com o desempenho de seus atletas. Após a vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 0, na quarta-feira, o treinador decidiu não fazer modificações na equipe e manter a formação tática 4-4-2. "Não tenho a necessidade de fazer modificações, já que estamos indo bem. É só seguir o ditado: em time que está ganhando não se mexe", disse Nelsinho Baptista. "Estou bem otimista com a equipe, que soubre se portar em campo e assimilar o esquema tático." A única modificação feita no Flamengo será a entrada no meio-de-campo do volante Márcio Gomes. O jogador substituirá Fabiano Eller, que vai cumprir supensão automática.