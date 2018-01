Sem meia, Geninho admite improvisar O técnico Geninho admitiu hoje no Parque São Jorge que poderá desistir de pedir para a diretoria do Corinthians contratar um meia esquerda para esta temporada. Geninho chegou a indicar Danilo, do Goias, e Jorge Wágner, do Cruzeiro, porém nenhuma das duas contratações pôde ser viabilizada pela diretoria. O time goiano não aceitou conversar sobre seu jogador, enquanto o mineiro resiste em negociar o seu. Se o meia não chegar, o técnico afirma que vai improvisar taticamente. Geninho já confirmou hoje o time para o clássico contra a Portuguesa, quarta-feira. "A princípio é o mesmo grupo que iniciou contra o Marília." Mas, se o técnico não quer mudar a escalação, por outro lado começa a estudar mudanças de atitude por parte de alguns jogadores. "A idéia é que o Kléber fique não só na armação, mas também tente finalizar as jogadas", explica Geninho. Outro jogador que deverá ser mais exigido é o meia Renato. "Com essa nova bola, quero que ele tente chutes de longa distância. Fui goleiro e sei que quando essas bolas começam a chegar a coisa complica." O treinador também quer que o volante Vampeta amplie sua liderança entre os jogadores do grupo. Tavarelli - O goleiro Tavarelli está mais próximo do Parque São Jorge. Depois de muita especulação, a diretoria do Corinthians se reuniu com os procuradores do jogador, que defendeu o Olimpia, do Paraguai, campeão da última Taça Libertadores. Pesam a favor do atleta o grande desejo que ele tem de atuar no futebol brasileiro, sua experiência internacional e a disposição de adequar seu salário aos padrões financeiros do clube. Outro assunto a ser discutido é o aumento do atacante Deivid, que fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Marília.