Sem Messi, Barcelona volta aos treinos após título mundial

Uma semana depois de ter se sagrado campeão mundial com uma vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, no Japão, o Barcelona voltou aos treinos na tarde deste domingo. O trabalho não contou com a presença de Lionel Messi, que foi até Dubai receber uma premiação, chamada de Globe Soccer Awards, na qual foi eleito o melhor jogador de 2015.

A atividade deste domingo serviu de preparação para a partida desta quarta-feira, contra o Betis, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Após quase uma semana de descanso, os brasileiros Neymar, Daniel Alves e Adriano e o restante do elenco da equipe catalã voltou a trabalhar visando a disputa da competição nacional, na qual o Barça hoje divide a liderança com o Atlético de Madrid, com 35 pontos ganhos.

Nesta segunda-feira pela manhã, o Barça fará novo treinamento, este já com a presença de Messi prevista para acontecer. Embora esteja empatado com o Atlético na ponta, o time catalão disputou um jogo a menos no Espanhol, tendo em vista a sua participação no Mundial de Clubes da Fifa, realizado entre 10 e 20 de dezembro.