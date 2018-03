Sem Messi, Argentina bate a Itália por 2 a 0 em dia de homenagens a Astori

A Argentina mostrou força nesta sexta-feira e derrotou a Itália em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, mesmo sem Lionel Messi. Em um duelo equilibrado em Manchester, na Inglaterra, a seleção de Jorge Sampaoli levou a melhor sobre a adversária por 2 a 0, com os gols de Banega e Lanzini no segundo tempo.

Momentos antes da partida, a Associação do Futebol Argentino (AFA) surpreendeu ao anunciar a ausência de Messi, vetado por um incômodo muscular. Também confirmou o corte de Agüero, com dores no joelho, inclusive do próximo amistoso, terça-feira, contra a Espanha, em Madri.

Mesmo assim, os argentinos foram superiores na média dos 90 minutos e chegaram ao triunfo. À Itália, restou valorizar os bons momentos vividos no início do segundo tempo. Agora, a seleção europeia se prepara para encarar a Inglaterra na terça, em Wembley, na partida que deve marcar a despedida de Buffon da seleção.

Antes da partida desta sexta, novas homenagens a Davide Astori. Morto por um ataque cardíaco no início do mês, quando se concentrava com a Fiorentina para uma rodada do Campeonato Italiano, o ex-jogador foi lembrado nas camisas de todos os jogadores na entrada em campo, nas braçadeiras de luto que eles usaram durante o jogo e em uma mensagem nas placas de publicidade: "Davide sempre conosco".

Apesar da emoção, o duelo começou animado e ambas as seleções levaram perigo antes dos dez minutos. A Argentina, com Di María, que parou em Buffon. Já a Itália chegou pelo alto, com Parolo, que jogou rente ao travessão.

Logo, porém, os argentinos assumiriam o domínio e passariam a controlar a adversária, explorando principalmente as chegadas pela esquerda, com Di María. Aos 16, ele cruzou, Otamendi cabeceou e Buffon defendeu mais uma vez. Aos 38, Paredes tentou de longe e levou perigo.

A pressão se intensificava e Buffon se tornaria herói nos minutos finais. Aos 43, ele defendeu chute cruzado de Di María. Foi no minuto seguinte, porém, a grande oportunidade do primeiro tempo. Di María, novamente, deu enfiada perfeita para Higuaín, que bateu à queima-roupa e parou no goleiro italiano.

Como no primeiro tempo, as equipes trocaram chances perdidas na volta para o segundo. Logo aos dois minutos, Paredes errou no recuo e deu no pé de Immobile, que deixou Insigne de frente para Caballero. O atacante chutou rente à trave esquerda. A resposta argentina veio na sequência, mas a cabeçada de Lanzini saiu por cima.

Desta vez, porém, foi a Itália que assumiu o controle do jogo e tornou Caballero figura importante. Aos 14 minutos, Verratti fez grande jogada e deu passe preciso para Insigne, que arriscou e parou em ótima defesa do goleiro. Aos 22, o argentino apareceu em chances seguidas, de Insigne e Jorginho.

Mas bastou à Argentina uma chegada para abrir o placar, aos 29 minutos. Momentos depois de entrar na vaga de Paredes, Banega recebeu na intermediária, cortou um marcador, tabelou com Lo Celso e bateu cruzado, da meia-lua. Buffon nem foi para a bola.

Foi o suficiente para abrir espaço na defesa italiana. Aos 38, Perotti não aproveitou a liberdade na área e chutou em cima de Buffon. Mas no minuto seguinte, o contra-ataque puxado por Higuaín terminou na linda finalização de Lanzini, de fora da área, sem chances para o goleiro.