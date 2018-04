Sem Messi, Barcelona vence Valladolid no Espanhol

BARCELONA - Mesmo com o título já assegurado, o Barcelona segue passando por cima de seus adversários no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a vítima foi o Valladolid, que acabou derrotado por 2 a 1, no Camp Nou, pela 36.ª rodada. Lionel Messi foi o desfalque da partida, ainda se recuperando de uma lesão muscular na perna direita, e só foi ao campo após o apito final para comemorar com seus companheiros.

O resultado levou o já campeão Barcelona aos 94 pontos e, com duas rodadas para o fim - confrontos contra Espanyol e Málaga -, a equipe ainda pode chegar aos 100 pontos. Já o Valladolid, sem pretensões no campeonato, segue no meio da tabela, no 13.º lugar, com 43 pontos.

Os jogadores do Barcelona foram recebidos com aplausos pelos rivais do Valladolid neste domingo, mas as homenagens não fizeram os catalães afrouxarem. Aos 21 minutos, Pedro abriu o placar e, aos 42, Hernández aumentou a vantagem ao marcar contra. No segundo tempo o jogo ficou mais devagar, mas deu tempo para o Valladolid diminuir. Pérez, de pênalti, marcou aos 44.

Na parte de baixo da tabela, o Deportivo La Coruña ultrapassou o Zaragoza e deixou a zona de rebaixamento. A vitória por 2 a 0, com gols de Bruno Gama e Nelson Oliveira, colocou o time da Galícia em 17.º, com 35 pontos, um a mais que o Zaragoza, que perdeu para o Athletic Bilbao, em casa, de virada. Helder Postiga até abriu o placar, mas Llorente e Gómez, no fim, selaram o resultado.