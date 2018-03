Sem Messi, Coutinho decide com golaço e Barcelona supera Málaga no Espanhol

Sem Messi, liberado para acompanhar o nascimento do seu filho Ciro, o Barcelona não teve dificuldades para vencer o lanterna Málaga por 2 a 0 neste sábado, no estádio La Rosaleda, em duelo da 28.ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Coutinho faz golaço de letra em vitória do Barça: ASSISTA

+ Cristiano Ronaldo marca dois, Real Madrid vence e se mantém em 3º

Com mais uma vitória, o caminho do Barcelona rumo ao título da competição nacional segue tranquilo. Está invicto no torneio e lidera com 72 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid, que encara o Celta neste domingo. Na ponta de baixo da tabela, o Málaga tem apenas 13 pontos e está afundado na lanterna, rumo à segunda divisão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Messi não fez tanta falta assim pois Coutinho deu conta do recado ao lado de Suárez e Dembélé, que tem retomado as boas atuações após se recuperar de lesão. O uruguaio abriu o placar de cabeça e o brasileiro fez um golaço de letra para sacramentar o resultado ainda na primeira etapa. Paulinho também foi titular e teve boa atuação.

Se não marcou, Dembélé desequilibrou com dribles e boas jogadas. Na principal delas, deu bela finta no marcador na ponta direita da área e rolou para Coutinho desviar de letra aos 27 minutos da primeira etapa. Antes, aos 14 minutos, no gol de Suárez, de cabeça, o "garçom" foi Jordi Alba, que deu belo cruzamento para o uruguaio marcar. Depois, o lateral ainda sofreu carrinho violento de García, que culminou na expulsão do meio-campista do Málaga quando a partida já estava 2 a 0, facilitando ainda mais a vida do time catalão.

No segundo tempo, coube à equipe do técnico Ernesto Valverde fazer o que sabe de melhor para segurar a tranquila vantagem: tocar a bola. E o fez muito bem, chegando a 70% de posse de bola, com domínio absoluto e fazendo o goleiro do Málaga, Roberto Jiménez, trabalhar para evitar uma goleada catalã.

Listos !!! Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi) em 10 de Mar, 2018 às 11:48 PST

Do hospital, Lionel Messi postou uma foto assistindo à partida. O melhor do mundo cinco vezes teve seu terceiro filho com Antonella Roccuzzo, Ciro, e viu seus companheiros conquistarem a 22ª vitória no Espanhol.

O craque argentino está confirmado para o duelo mais importante da temporada até aqui, contra o Chelsea, na próxima quarta-feira, no Camp Nou, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os dois times empataram o jogo da ida, em Londres, por 1 a 1, e, por isso, o Barcelona tem a vantagem de poder empatar sem gols para avançar.

Também neste sábado, o Levante derrotou o Getafe por 1 a 0, fora de casa, no estádio Coliseum Alfonso Pérez, e respirou na briga contra o rebaixamento.