Sem mistério, Ney Franco define time para enfrentar o Penapolense

SÃO PAULO - Sem mistério, o técnico Ney Franco definiu nesta sexta-feira o time do São Paulo para enfrentar o Penapolense no domingo, no Morumbi, pelas quartas de final do Paulistão. Recuperado da contratura na coxa esquerda, o atacante Luis Fabiano treinou normalmente e é a novidade na escalação são-paulina.

Mesmo não podendo contar com Luis Fabiano no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, na quinta-feira, contra o Atlético-MG, porque o atacante ainda cumpre suspensão imposta pela Conmebol, Ney Franco resolveu mantê-lo para o jogo no Paulistão. Reserva imediato, Aloísio fica no banco.

Recuperado do estiramento muscular na coxa esquerda, o meia Maicon já treina com o restante do grupo, mas ainda não está em boas condições físicas e não enfrenta o Penapolense neste domingo. Ele deve voltar ao time do São Paulo diante do Atlético-MG, na quinta-feira, também no Morumbi.

Durante o treino realizado na tarde desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, Ney Franco armou o São Paulo com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lúcio, Rafael Toloi e Carleto; Denilson, Wellington, Ganso e Jadson; Osvaldo e Luis Fabiano. Será esse time que entrará em campo diante do Penapolense.