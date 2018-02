Sem mistério, Palmeiras fecha preparação para clássico com o Santos

O técnico Roger Machado comandou neste sábado o último treino do Palmeiras antes do clássico com o Santos. No gramado da Academia de Futebol, a equipe realizou trabalhos técnicos e uma atividade recreativa na véspera do confronto diante do rival alvinegro, que acontecerá às 17 horas, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Roger comandou uma primeira atividade dividindo os atletas por posição. Ele promoveu ensaio de marcação, balanços, saídas de bola, entre outros fundamentos. Após esta primeira atividade, os jogadores disputaram um rachão. O zagueiro Edu Dracena realizou trabalho físico no gramado, enquanto Diogo Barbosa ficou na parte interna do CT. Os dois seguem fora da equipe.

A tendência é que Roger mantenha a base utilizada nas últimas partidas. Se isso se confirmar, ele escalará o Palmeiras com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja.

O Palmeiras é a melhor equipe deste início de Campeonato Paulista e a única com 100% de aproveitamento. Ocupa a liderança do Grupo C, com 12 pontos. Já o Santos tem apenas sete pontos, mas também lidera a chave D.