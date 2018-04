Sem mistérios, técnico confirma escalação do Cruzeiro Marcelo Oliveira descartou qualquer mistério nesta sexta-feira e confirmou a escalação do Cruzeiro para o jogo de ida contra o Villa Nova, pelas semifinais do Campeonato Mineiro. O treinador poupou Ceará, mas garantiu a presença do lateral-direito no jogo de domingo, fora de casa.