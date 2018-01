Sem Mota, Palmeiras procura outro atacante Enquanto Corinthians, Santos e São Paulo continuam apresentando reforços, o Palmeiras segue com dificuldades para anunciar um atacante. Nesta terça-feira, o diretor de futebol do clube, Mario Gianini, foi surpreendido com a informação de que Mota, que já havia até acertado verbalmente o contrato, optou por defender o Dragons, equipe da Coréia do Sul. Com isso, frustou o técnico Jair Picerni, que passou boa parte da entrevista coletiva desta terça elogiando as qualidades de Mota. A partir de agora, o nome da vez para o ataque passa a ser o de Roberto Santos, que disputou a Série B pelo Santa Cruz. Mas a cada dia que passa, o medo de entrar no Campeonato Paulista enfraquecido em relação aos rivais fica mais evidente nas palavras do treinador do Palmeiras. "Espero que até quinta-feira, quando o presidente Mustafá Contursi vier para Águas de Lindóia (cidade em que a equipe realiza a pré-temporada) conversar com o grupo, alguma novidade apareça. O Mota seria um grande nome para nós por se tratar de um atacante rápido e com faro de gol. Pelo que sei, ele vai jogar na Coréia do Sul, mas para mim nada está definido", disse Picerni. A apatia da direção palmeirense na busca por reforços fez com que o próprio Picerni marcasse semana passada uma reunião com Mustafá para mostrar suas necessidades. O primeiro efeito foi a imediata renovação de contrato de Lúcio, que havia sido descartada pelo diretor Mario Gianini. Agora, o treinador espera que pelo menos mais três nomes venham a se incorporar ao elenco. O volante Claudecir, dispensado pelo Kashima Antlers mas cujos direitos federativos pertencem ao Palmeiras, pode voltar. "Nossa base é boa, vem de uma grande conquista ano passado, mas os reforços são necessários principalmente porque vamos jogar quase 70 jogos na temporada", avisou Picerni. O treinador, que mostrou-se revoltado com a marcação do amistoso de domingo passado contra o Oeste em Itápolis (derrota palmeirense por 2 a 1), terá nesta quarta-feira mais uma chance de medir a força de seu time em um jogo-treino contra o União São João, no campo do Oscar Inn, hotel onde a delegação está concentrada. "Aquela partida não serviu para muita coisa", afirmou Picerni, referindo-se à derrota para o Oeste. "Mas não podemos abaixar a cabeça.? O temor de um novo insucesso fez com que o treinador questionasse a importância do treinamento desta quarta. "O resultado não importa nada." Por outro lado, os médicos correm para colocar o goleiro Marcos e o meia Pedrinho em condições de jogar no dia 21 contra o Paulista, na estréia do Campeonato Paulista. Marcos, com queimaduras causadas por um acidente de moto, está treinando fisicamente e deve ter condições. Pedrinho recupera-se de um derrame no joelho esquerdo e semana que vem voltará a treinar fisicamente. O zagueiro Daniel, que torceu o joelho esquerdo no final do ano passado, voltou a treinar com bola e não deve ser problema. E amanhã, o goleiro Sérgio será submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Seu retorno está previsto para dentro de seis semanas.