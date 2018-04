Sem muletas, Bernardo faz visita ao treino do Vasco

De fora, Bernardo assistiu ao treino tático comandado por Paulo Autuori com ênfase na marcação. Na disputa por uma vaga no ataque vascaíno, Edmilson e Carlos Tenorio trocaram elogios nesta quinta. "Edmilson é parceiro. A gente está junto toda hora. Eu torço muito por ele, como ele torce para mim", disse o equatoriano. "Tenório é um amigo que fiz aqui no Vasco. Ele foi a primeira pessoa que começou a me dar carona", sorriu Edmilson.

O time viaja nesta noite para Florianópolis, onde treinará nesta sexta. No sábado, o Vasco fará amistoso com o Figueirense, às 16h, no Orlando Scarpelli. No último sábado, os vascaínos enfrentaram o Tupi e venceram. O próximo jogo oficial é só no dia 25, na estreia do Campeonato Brasileiro, contra a Portuguesa, em São Januário.