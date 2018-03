Sem Mundial, Palmeiras perde R$ 10 mi Caiu como uma bomba no Palestra Itália a notícia, divulgada oficialmente pela Fifa, de que o Mundial de Clubes, previsto para julho e agosto na Espanha, será adiado para 2003. O presidente Mustafá Contursi e sua cúpula se reuniram à noite para tentar contabilizar o prejuízo, que é de pelo menos R$ 10 milhões. O Palmeiras perde, sobretudo, a oportunidade de expor a imagem e de "internacionalizar" a marca. O clube havia contratado uma empresa de marketing para levar à frente um projeto, que vinha sendo trabalhado há alguns meses. O sonho de conquistar o inédito título mundial, porém, ainda não acabou. Os jogadores e o técnico Celso Roth viraram as atenções para a Taça Libertadores da América, que leva o campeão para Tóquio, no Japão. No fim de abril, dirigentes do Palmeiras foram até Madrid, onde ficaram durante 10 dias, para iniciar a montagem da chamada Casa Palmeiras. Alugaram três salões do Hotel Crowne Plaza, localizado na região central da capital espanhola. O espaço seria utilizado para a distribuição de camisas e outros produtos ligados ao clube e também para o trabalho da imprensa. "Já tínhamos encaminhado tudo", lamentou Patrice Rosenbaum, diretor de marketing. Uma das idéias era utilizar a competição para começar a exportar materiais esportivos, o que renderia dividendos aos cofres palmeirenses. Apenas por participar do Mundial, a Fifa distribuiria US$ 2,7 milhões para cada clube, valor que já estava sendo contabilizado por Mustafá. Os semifinalistas levariam mais US$ 800 mil. O vice receberia ainda US$ 2,5 milhões e o campeão, US$ 3,5 milhões. Totalizando os ganhos, o primeiro colocado arrecadaria US$ 7 milhões, mais de R$ 15 milhões. Além do prêmio dado pela entidade máxima do futebol, o Palmeiras ainda receberia com alguns pequenos contratos. O clube estava praticamente fechado com a Embratur e com o Guaraná Brasil. Outros acordos ainda seriam feitos nas próximas semanas. O Palmeiras havia acertado com o Atlético de Madrid de utilizar seus campos de treinamento durante as quase três semanas que ficaria em Paris. O departamento de marketing estava, inclusive, estudando a possibilidade de confeccionar uma camisa com o distintivo do Alviverde e do Atlético. O objetivo era ganhar o apoio dos torcedores madrilenhos. Mustafá se reuniu nas últimas semanas com dirigentes do clube de Madrid e o relacionamento estava estreitando. O Palmeiras contava com a possibilidade de intercâmbio de jogadores num futuro próximo. A partir de amanhã, as TVs Globo e Bandeirantes começariam a exibir uma campanha publicitária, feita por uma agência contratada pelo Palmeiras, para convidar o torcedor para acompanhar o torneio. A imagem utilizada seria a do goleiro Marcos comemorando a conquista do título da Libertadores de 1999 após vencer o Deportivo Cali nas cobranças de pênalti.