Sem Munir e com Benatia, Marrocos anuncia 23 convocados para a Copa

A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) anunciou nesta quinta-feira os 23 jogadores que representarão a seleção nacional na Copa do Mundo deste ano, na Rússia. O técnico Hervé Renard definiu a lista sem o atacante Munir El Haddadi, ex-Barcelona, mas com o zagueiro Mehdi Benatia, da Juventus.

Na última segunda-feira, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) ratificou a decisão da Fifa, que já havia proibido Munir de defender o país africano na Copa de 2018 pelo fato de o mesmo já ter atuado pela Espanha em uma partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Não bastasse o desfalque do atacante do Alavés, criado na base do Barcelona, Renard ganhou um novo problema para o setor ofensivo nesta quinta. Rachid Alioui, que defende o Nîmes, da França, vai ficar fora do Mundial depois de precisar ser submetido a uma cirurgia para reparação de um tendão rompido na semana passada em um confronto válido pela rodada final da segunda divisão do Campeonato Francês.

Diante dos desfalques no ataque, Renard aposta em um nome da defesa. Benatia é peça importante do sistema defensivo da Juventus e o principal atleta de Marrocos para a Copa. Outros destaques da convocação são o meia-atacante Hakim Ziyech, titular absoluto e uma das peças mais importantes do Ajax, e o lateral Hakimi, reserva de Carvajal na lateral direita do Real Madrid.

Além dos 23 nomes garantidos na Copa, Marrocos também revelou três dos 12 suplentes disponíveis para o Mundial, em caso de lesão de alguns dos inscritos: o defensor Oualid El Hajjam, do Amiens-FRA, o meio-campista Noussair Mazraoui, do Ajax, e o atacante Youssef En-Nesyri, do Málaga.

Antes de viajar para o Mundial, Marrocos realiza três amistosos na Europa. Em Carouge, na Suíça, encara a Ucrânia, dia 31 de maio, e a Eslováquia, em 4 de junho. Em Tallinn, na Estônia, duela com a seleção da casa dia 9 de junho. A seleção está no Grupo B da Copa, ao lado de Portugal, Espanha e Irã, adversário da estreia dia 15 de junho, em São Petersburgo.

Confira a lista de 23 convocados do Marrocos para a Copa:

Goleiros: Munir (Numancia-ESP), Bono (Girona-ESP) e Ahmed Reda Tagnaouti (IRT Tánger-MAR).

Defensores: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton-ING), Manuel Da Costa (Basaksehir-TUR), Badr Benoun (Raja Casablanca-MAR), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid) e Hamza Mendyl (Lille).

Meio-campistas: Mbark Boussoufa (Al Jazira-EAU), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen-FRA), Sofian Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Fayçal Fajr (Getafe-ESP) e Amine Harit (Schalke 04).

Atacantes: Khalid Boutaib (Malatyaspor-TUR), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli-ALE), Ayoub El Kaabi (RSB Berkane-MAR), Nordin Amrabat (Leganés-ESP), Hakim Ziyech (Ajax) e Mehdi Carcela (Standard Liège-BEL).