Sem Muñoz, Palmeiras faz mistério Com poucas definições e muitos mistérios o Palmeiras se prepara para o confronto contra o São Caetano, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Estevam Soares decidiu: Vágner Love - que, de visual novo, deve ter a sua contratação pelo CSKA anunciada na próxima semana - joga, assim como Gabriel, que será o substituto de Leonardo, suspenso. A baixa fica por conta do atacante Muñoz. O jogador teve uma inflamação intestinal, saiu do hospital, mas ainda está em recuperação e sem condições de treinar neste sábado pela manhã. É justamente no ataque que os mistérios começam. O técnico Estevam Soares diz que, dos atacantes que tem à disposição, Thiago Gentil é o que tem características mais parecidas com as de Muñoz. Ao mesmo tempo, o treinador elogiou Kahê. "Gostei muito dele no treino. Deu uma boa movimentação ao time", declarou. A mudança que pode ser mais significativa deve acontecer se o volante Correia jogar no lugar do lateral Baiano, abrindo espaço para o meia Elson voltar à equipe. "O que ganho com o Correia na lateral? Espaço para um meia", disse o treinador que relacionou os três jogadores da posição - Elson, Pedrinho e Diego Souza. Estevam diz que já definiu o time titular, mas vai manter segredo para dificultar ao máximo o trabalho do treinador do São Caetano, Muricy Ramalho. Segredo o treinador palmeirense também faz com suas jogadas ensaiadas. Nos treinos pela manhã, que não são abertos à imprensa, Estevam tem procurado aumentar o repertório de ações combinadas do time. Ao mesmo tempo, tem dado atenção à defesa de bolas paradas, ponto frágil da equipe.