Sem 'nada a perder', Bahia faz confronto decisivo contra o São Paulo no Morumbi

Depois de diminuir o embalo e ser derrotado nas últimas duas partidas, o Bahia enfrenta o São Paulo neste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, sem nada mais a perder.

É o que garante, ao menos, o zagueiro Tiago. Em 11.º lugar com 49 pontos, os mesmos do São Paulo, o Bahia precisa vencer e torcer por derrota do Botafogo e ao menos empates de Chapecoense e Atlético Mineiro para se classificar à Copa Libertadores - se o Flamengo conquistar a Sul-Americana, a equipe precisaria "secar" dois desses adversários.

Assim, diante de uma classificação improvável, Tiago recomenda que o time entre em campo sem nada a perder. "Temos vontade de vencer o São Paulo no Morumbi e vamos lá para isso. Não temos mais nada a perder. É o momento de ir lá, dar o melhor e aí vamos depender de outros resultados. O que a gente não pode é perder o jogo, depois as outras equipes perderem e a gente lamentar na segunda-feira: 'Poxa, se tivesse ganho do São Paulo a gente teria conseguido a vaga'. É o momento de dar o nosso melhor".

Para vencer o São Paulo, contudo, o Bahia precisará superar os desfalques do lateral-direito Eduardo e do meia Zé Rafael, além do volante Feijão, todos suspensos. É provável, assim, que Éder e Régis ganhem uma vaga no time.