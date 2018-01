Sem Nazário e mais três, Guarani divulga inscritos para estreia na Série A-2

O Guarani tem 19 jogadores inscritos para a primeira rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista contra o Oeste, em Barueri (SP), na próxima quarta-feira. Cinco deles já estavam regularizados e outros 14 foram registrados até a noite da última quarta, data limite de inscrições na Federação Paulista de Futebol (FPF) para a rodada de estreia.

+ Guarani oficializa permanência do atacante Bruno Mendes até dezembro de 2018

Apenas quatro jogadores do elenco ficaram de fora. São eles o goleiro Wallace, o lateral-esquerdo Marcílio, o meia Bruno Nazário e o atacante Bruno Mendes. Wallace ainda está em processo de renovação de contrato com o Vitória, clube que o emprestou. Os outros três estão vinculados a times do exterior, o que aumenta a burocracia para que sejam liberados.

Novas inscrições podem ser feitas até o dia 1.º de março. Até essa data, assim que o atleta tiver o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, fica livre para jogar todas as rodadas seguintes ao dia de sua inscrição. O Guarani ainda vai encaminhar a lista B com jogadores das categorias de base, novidade do regulamento desta edição.

Na reta final da preparação, o time de Campinas (SP) fará nesta sexta-feira o último jogo-treino antes da estreia no Estadual. O compromisso será contra o São Caetano, em Monte Sião (MG). Na última quarta-feira, em casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, perdeu para o Bragantino por 2 a 1.