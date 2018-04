Sem Neilton, Santos vence a segunda na Copa São Paulo

SANTOS - Relegado ao time de juniores depois de brilhar na equipe profissional, Neilton nem entrou em campo nesta quarta-feira no confronto em que o Santos venceu o Capital-DF por 2 a 0 pelo Grupo V da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador teria recusado mais uma proposta de renovação e irritado a diretoria.

Sem o principal jogador do elenco, o time júnior do Santos não conseguiu repetir a atuação da estreia da Copinha, quando venceu o Alecrim-RN por 8 a 0, em um dos placares mais elásticos da competição até aqui. Jogando na Vila Belmiro, a equipe venceu com gols de Fernando Medeiros, que marcou numa bela cobrança de falta, e Diego Cardoso, este já na segunda etapa.

Graças a estas duas vitórias, o Santos lidera o Grupo V, com seis pontos, mesma campanha do Criciúma, outro time da primeira divisão do Brasileiro. Os catarinenses, que fizeram 3 a 1 no Alecrim nesta quarta, têm saldo de gols inferior (10 a quatro) e, por isso estão em segundo. Na última rodada, sábado, às 10h, o Santos joga por um empate para ficar em primeiro.