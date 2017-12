Sem Nen, Palmeiras muda para o 4-4-2 Com a suspensão do zagueiro Nen, o técnico Estevam Soares resolveu mexer no esquema do Palmeiras, que enfrenta o Paysandu, sábado, no Palestra Itália: sai o 3-5-2, volta o 4-4-2. "Na prática, porém, o Marcinho, que é volante, funcionará quase como um terceiro zagueiro", explicou Estevam. "Por isso, não perdemos muito na parte defensiva." Apesar de confirmar o esquema tático, o técnico preferiu não adiantar quem será o companheiro de Ricardinho no ataque. Isso mesmo: Estevam, até de forma surpreendente, já garantiu o novato (21 anos) atacante como titular. "O Ricardinho está jogando muito bem, provou que tem qualidades", disse Estevam, que, no treino desta quarta-feira, escalou Osmar para jogar ao lado de Ricardinho. "Só que o Osmar ainda não está em sua plenitude física, já que passou duas semanas machucado", emendou o treinador. "Por isso, posso ainda escalar o Thiago Gentil ou até manter o Pedrinho improvisado no ataque, já que ele vem muito bem nessa função." A dúvida de Estevam no ataque se estende ao meio-de-campo. Se Osmar ou Thiago Gentil forem escalados, Pedrinho volta para o meio. Caso contrário, Diego Souza e Elson lutam pela vaga de armador. "O importante é que temos várias opções e isso me deixa muito feliz. Na reta final do campeonato, tenho todos os jogadores à disposição, sem problemas de contusão", disse o treinador do Palmeiras.