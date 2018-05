Sem Neto, Oswaldo de Oliveira pode antecipar estreia de Uvini no Santos

SANTOS - A lesão de Neto no músculo posterior da coxa direita agrava o problema da zaga do Santos e pode obrigar o técnico Oswaldo de Oliveira a antecipar a estreia do recém-chegado Bruno Uvini, que está sem jogar desde o dia 2 novembro de 2013.

Depois de perder Edu Dracena, com lesão no joelho esquerdo na pré-temporada, e Gustavo Henrique, que passou por cirurgia no mesmo local em fevereiro, o técnico fica sem o mais técnico e experiente dos zagueiros que sobraram.

Jubal, que substituiu Neto no começo do segundo tempo, domingo, falhou no gol do Sport. Os outros dois zagueiros do elenco são Nailson e Paulo Ricardo, do time campeão da Copa São Paulo de Juniores e que ainda estão em formação. Antes de decidir pela escalação de David Braz, Oswaldo improvisou o volante Alison em jogos treinos e em coletivos e o considera adaptado à posição. "Alison tem sentido de colocação, antecipa bem e agride a bola", definiu.

Neto passou por exame de ressonância magnética nesta segunda-feira e os médicos aguardam o resultado para saber se a lesão foi grave ou não. O que mais preocupa é quando ele se contunde, demora a se recuperar. No ano passado, Neto passou quase meia temporada no departamento médico. Edu Dracena e Gustavo Henrique vão completar o tratamento de recuperação em julho e em seguida iniciam os treinamentos leves no campo, mas sem previsão para voltar a jogar.

Bruno Uvini é uma incógnita até para Oswaldo, que recentemente disse que ainda não viu o zagueiro de 22 anos, ex-São Paulo, jogar. Vendido ao Napoli em agosto de 2012, Uvini atuou apenas duas vezes e não foi utilizado pelo Siena, clube que o contratou por empréstimo. Ele foi cedido gratuitamente por empréstimo ao Santos até o fim do ano, com os salários sendo pagos pelo clube italiano.

Diante do novo problema na zaga, o Santos deve tentar a contratação por empréstimo de Manoel, que foi afastado pela direção do Atlético-PR sob acusação de ingratidão e falta de comprometimento. Ele foi eleito um dos zagueiros da seleção do Campeonato Brasileiro de 2013 e interessaria a outros dois grandes clubes.