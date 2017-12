Sem Neymar, Barça leva susto, mas vence o Málaga e assume topo

Sem poder contar com o atacante Neymar, poupado devido a dores musculares na perna esquerda, o Barcelona venceu o Málaga por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. O time catalão saiu na frente logo no início e levou o empate, mas Lionel Messi apareceu para fazer um golaço e garantir a vitória.

Com o resultado, o Barcelona chegou a 15 vitórias em 20 jogos, alcançou 48 pontos e se tornou o líder do Espanhol, ainda com uma rodada a menos. No domingo, o Atlético de Madrid encara o Sevilla e pode voltar à primeira colocação em caso de vitória. Já o Málaga estacionou nos 24 pontos, em 12º lugar.

O jogo mal começou e não deu tempo para o Barcelona sentir falta de Neymar. Logo no primeiro minuto, Suárez recebeu lançamento de Messi, girou sobre a marcação e bateu cruzado para Munir completar para o gol vazio e abrir o placar.

O Málaga não se intimidou e foi para cima do Barcelona, exigindo boas defesas de Bravo e até acertou uma bola na trave, aos 14 minutos, quando Castro bateu forte da entrada da área e o goleiro espalmou no poste.

Aos 32 minutos, os donos da casa conseguiram empatar o jogo. Mascherano falhou na saída de bola, Charles dominou, fez o pivô e passou para Juanpi chutar na saída do goleiro: 1 a 1 merecido.

Na segunda etapa, o Barcelona pareceu acordar e conseguiu retomar a frente aos 6 minutos. O brasileiro Adriano recebeu livre na esquerda e cruzou na medida para Lionel Messi emendar um lindo voleio para o fundo do gol.

Com um futebol muito melhor do que o apresentado no primeiro tempo, o Barcelona passou a mandar no jogo e, nos últimos minutos, cansou de perder gols. A principal chance apareceu aos 43 minutos, quando Messi chutou forte e Kameni fez uma linda defesa, evitando um placar mais elástico.

Poupado neste sábado, Neymar deve estar em campo na próxima quarta-feira, quando o Barcelona encara o Athletic Bilbao pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei. O time catalão venceu a partida de ida por 2 a 1.