Sem Neymar e com fãs, Barcelona faz primeiro treino no Japão

O atacante Neymar não participou nesta segunda-feira do treinamento do Barcelona no Mitsuzawa Stadium, em Yokohama, onde os atuais vencedores da Liga dos Campeões da Europa iniciaram a preparação em solo japonês para a disputa do Mundial de Clubes.

O brasileiro sofreu uma lesão na coxa esquerda, na semana passada, na véspera do empate do Barcelona por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen, na Alemanha, na rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Embora o Barcelona não se manifeste oficialmente, Neymar está praticamente descartado do primeiro confronto do Barcelona no Mundial, o duelo com o chinês Guangzhou Evergrande, dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, na próxima quinta-feira. A imprensa espanhola garante, inclusive, que o brasileiro não participará nem de uma eventual final, no próximo fim de semana.

O Barcelona foi recebido por 226 crianças da sua escola de futebol em Tóquio quando entrou no gramado do estádio. Em seguida, observadas pelos jogadores, as crianças cantaram o hino do clube.

Como a atividade foi fechada aos demais torcedores, várias pessoas se aglomeraram nas escadas de um prédio próximo ao estádio para acompanhar a movimentação, que foi leve, ainda mais por ser a primeira do time após 13 horas de voo da Espanha até o Japão.

Apesar de todo o seu favoritismo, o Barcelona está há três partidas sem vencer. Já o Guangzhou ostenta uma invencibilidade de 28 jogos por competições oficiais, iniciada em maio.