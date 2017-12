Sem Neymar, PSG derrota Lille e aumenta vantagem para 12 pontos na liderança

Sem Neymar, suspenso, o Paris Saint-Germain venceu mais uma neste sábado e ampliou ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Francês. Jogando no Parque dos Príncipes, o PSG bateu o Lille por 3 a 1 e aumentou para 12 pontos a diferença para o Lyon e o Monaco, que ainda jogarão nesta rodada.

O time de Paris soma agora 44 pontos, contra 32 dos dois rivais. Atual campeão, o Monaco jogará ainda neste sábado, contra o Troyes, em casa. O Lyon vai entrar em campo no domingo para duelar com o Amiens, longe dos seus domínios. Se vencerem, a diferença para o líder ficará em nove pontos.

Já o Lille, dos brasileiros Thiago Mendes, Thiago Maia e Luiz Araújo, ocupa o 17º posto, perto da zona de rebaixamento, com 18 pontos. Neste sábado, os dois primeiros foram titulares, enquanto Araújo entrou em campo no segundo tempo, justamente no lugar de Mendes.

Sem Neymar, suspenso por cartão amarelo, o técnico Unai Emery escalou o argentino Angel Di Maria. Cavani, Pastore e Mbappé completaram o setor ofensivo. E foi justamente Di Maria o responsável por abrir o placar, aos 28 minutos de jogo, ao completar cruzamento de Mbappé.

O segundo gol veio no começo da segunda etapa. Aos 4, o ataque anfitrião roubou a bola e Cavani tabelou até que Pastore veio de trás para encher o pé e estufar as redes. Aos 41, Anwar El-Ghazi marcou o gol dos visitantes.

O gol deu esperanças ao Lille. No último lance do jogo, o goleiro Mike Maignan se arriscou no ataque, para tentar completar uma cobrança de escanteio na área. O Lille, contudo, errou no rebote e a bola sobrou para Mbappé disparar pelo meio e bater para o gol vazio aos 47 minutos da etapa final.