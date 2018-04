Sem Neymar, Uefa divulga 10 candidatos ao prêmio de melhor da temporada

A Uefa anunciou nesta segunda-feira a lista dos 10 candidatos ao prêmio de melhor jogador da temporada 2015/2016 no futebol europeu. O Brasil não teve nenhum indicado. Nem mesmo Neymar, que viveu grandes momentos com a camisa do Barcelona, recebeu votos suficientes para aparecer nesta relação escolhida por profissionais da imprensa dos 55 países membros da entidade do continente.

Neymar até foi lembrado por alguns dos jornalistas, mas não o suficiente para figurar entre os 10. Ele terminou na 19.ª posição, empatado com outros três jogadores (Hazard, do Chelsea, Iniesta, do Barcelona, e Renato Sanches, que estava no Benfica), entre os 37 nomes que receberam pelo menos um voto. Foi o único brasileiro a figurar nesta relação.

Entre os 10 mais votados, nomes já esperados. Os principais favoritos mais uma vez são Cristiano Ronaldo, que levou o Real Madrid ao título da Liga dos Campeões e Portugal à primeira conquista da Eurocopa, e Lionel Messi, que liderou o Barcelona nos troféus do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Campeão da Liga dos Campeões, aliás, o Real Madrid foi o nome mais lembrado entre os jornalistas. Destaques ofensivos da equipe, Ronaldo, Toni Kroos e Gareth Bale foram indicados. Talvez a maior surpresa, no entanto, tenha sido o zagueiro Pepe. O brasileiro naturalizado português deixou para trás a fama de violento e se firmou como um dos grandes defensores do futebol mundial.

O Barcelona e o Bayern de Munique tiveram dois jogadores cada entre os 10 mais votados No time espanhol, além de Messi, figurou o uruguaio Luis Suárez. Pelo lado alemão, o goleiro Manuel Neuer e o atacante Thomas Müller são os representantes. O veterano goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus, e o atacante Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, completam a lista.

Se estes foram os 10 mais lembrados, alguns dos outros 27 nomes citados pela mídia europeia também merecem destaque. Se não colocou ninguém na final, a grande história do futebol mundial na última temporada também mereceu seu espaço na eleição. O campeão inglês Leicester, uma das maiores zebras do esporte em todos os tempos, teve Riyad Mahrez na 11.ª colocação, Jamie Vardy na 12.ª e N'Golo Kanté na 17.ª.

Até o nome que se tornou grande personagem da Eurocopa pela pequena Irlanda do Norte mereceu votos. O atacante Will Grigg, do modesto Wigan, da terceira divisão inglesa, apareceu na 25.ª posição mesmo sem ter entrado em sequer uma partida da sua seleção durante a Eurocopa. Ele recebeu os mesmos pontos, por exemplo, de Paul Pogba, da Juventus.

Esta foi a primeira rodada de votação para o prêmio da Uefa, na qual cada um dos jornalistas selecionados escolheram cinco jogadores e os distribuíram entre a primeira e a quinta colocação. Uma segunda rodada definirá os três finalistas, que serão anunciados dia 5 de agosto. O grande vencedor será revelado durante o sorteio das chaves da Liga dos Campeões, dia 25 de agosto, em Mônaco.