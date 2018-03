Sem Nico López, Zago faz ajustes e não indica time na Copa do Brasil

O técnico Antonio Carlos Zago ainda tem dúvidas para escalar a equipe que vai mandar a campo para a estreia do Internacional na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Princesa de Solimões. Apesar de o rival ser do Amazonas e ter o mando de campo, o duelo vai acontecer em Cascavel, no Paraná.

Nesta segunda-feira, debaixo de chuva, Zago comandou um treino em que não indicou a escalação titular do Inter. A atividade permitiu ao treinador fazer ajustes, principalmente na marcação sob pressão e na transição para o ataque.

Paralelamente ao treino dado por Zago, William, Anderson, Ariel e Fabinho treinavam com o preparador físico Élio Carravetta. Com exceção de Fabinho, que se recupera de contusão, os demais apenas trabalham a forma física enquanto não definem seu futuro. O lateral está afastado enquanto não renova contrato, enquanto o meia e o centroavante não estão nos planos do treinador e serão negociados.

O Inter começou muito mal a temporada. Com dois empates e uma derrota, é só o 10.º colocado do Campeonato Gaúcho. Na Copa do Brasil, vai jogar diante da sua torcida, uma vez que empresários locais de Cascavel compraram o mando de campo.