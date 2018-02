Sem Nilmar, Corinthians enfrenta o São Bento em Sorocaba Esquecer o complicado caso Nilmar e conseguir mais três pontos neste domingo, às 16 horas, em Sorocaba. Essa é o desafio do técnico Leão. Mesmo tendo no ataque os reservas Jaílson e Christian, o treinador quer a vitória diante do São Bento do técnico Rincón. O Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 1 na primeira rodada no Pacaembu. A intenção agora é manter o time na liderança da competição. Leão aposta que uma boa arrancada neste início de Campeonato Paulista pode desviar o foco dos problemas com a Fifa envolvendo Nilmar e aliviar o ambiente. ?O Leão pediu para a gente esquecer essa confusão e só pensar em vencer o São Bento. Ele está certo. O que importa é o Corinthians vencer?, resume Christian. Nilmar ainda precisa se recuperar da operação no joelho direito e só deve voltar a jogar no dia 27, contra o Ituano. Amoroso com inflamação no tendão do pé esquerdo também está fora do jogo deste domingo. O boliviano Arce só conseguiu ajeitar a sua documentação na sexta-feira à noite e também está fora. A saída para Leão foi apostar na velocidade de Jaílson (ex-Paulista) e na experiência de Christian (ex-Juventude). No Parque São Jorge a ordem do treinador é respeitar o time de Rincón que foi goleado na estréia pelo Noroeste por 4 a 2. ?Uma vitória sobre o Corinthians sempre tem um peso maior do que qualquer outra partida. Tenho certeza de que o São Bento fará tudo para nos derrotar?, lembra Marcelo Mattos. Depois da excelente atuação contra a Ponte Preta, Roger terá a missão tática mais importante no time de Leão. Ele determinará a velocidade dos contragolpes alternando lançamentos para Rosinei, Jaílson ou Elton. ?Estamos realmente animados com esse começo de ano. Nós queremos que acabem os problemas do Nilmar. Enquanto isso vamos tentar fazer o melhor possível nos jogos que temos pela frente?, afirma um animado Roger. Pela reabilitação O São Bento foi bastante criticado após estrear no Campeonato Paulista com uma derrota por 4 a 2 para o Noroeste, na última quarta-feira, em Bauru. Apesar das críticas, o técnico Freddy Rincón decidiu dar um voto de confiança principalmente à dupla de zaga formada por Rogelio e Fábio Lima para o jogo contra o Corinthians, neste domingo, em Sorocaba. A única alteração confirmada pelo treinador é a entrada do volante Alemão, em lugar de Ferdinando. Durante o último coletivo, na sexta-feira, Rincón tentou corrigir o posicionamento dos jogadores, sobretudo, no sistema defensivo. ?Nós perdemos, mas jogamos bem. Só mostramos alguns erros de posicionamento, que corrigimos nos treinamentos?, garantiu Rincón. Ficha técnica: São Bento x Corinthians São Bento - Rafael; Rafael Baumgarten, Rogelio, Fábio Lima e Vanderson; Éverton, Alemão, Tiago Almeida e Michel; Davi e Roberto Santos. Técnico - Freddy Rincón. Corinthians - Marcelo; Rosinei, Betão, Marinho e Edson; Marcelo Matos, Magrão, Elton e Roger; Christian e Jaílson. Técnico - Emerson Leão. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Horário - 16 horas. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). TV - Bandeirantes e Globo.