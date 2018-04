Sem Nilmar, Inter tem mais desfalques A escalação do Internacional vai mudar em quatro posições para o jogo deste sábado, contra o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro. A ausência mais sentida será a de Nilmar, vendido para o Lyon. Ele chegou a viajar a Belém com a delegação, mas seguiu para a França nesta sexta-feira, quando o negócio foi confirmado. Outro jovem promissor do elenco do Inter, Rafael Sobis, entra no lugar de Nilmar e pode se firmar no time, já que Danilo, que disputaria a vaga no ataque, está temporariamente afastado por problemas disciplinares. Os volantes Sangaletti, suspenso, e Fernando Miguel, contundido, também não jogam. Os substitutos são Álvaro e Labarthe. Na lateral-esquerda, a troca é opção do treinador, que vai deixar Chiquinho no banco e apostar em Felipe. O empate com o Figueirense, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira, em Florianópolis, não afastou a ameaça de crise no Beira-Rio. Se o time não ganhar do Paysandu, o técnico Joel Santana pode ser demitido. Atualmente, o Inter é o 12º colocado, com 35 pontos.