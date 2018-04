Sem o lesionado Benzema, Deschamps dá chance a jovem do Rennes em convocação O técnico Didier Deschamps anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção francesa para dois amistosos, contra Bélgica e Albânia. Sem poder contar com Karim Benzema, lesionado, o treinador decidiu dar chance para uma jovem aposta do Rennes, o atacante Paul-Georges Ntep, que terá sua primeira oportunidade com a camisa do país.