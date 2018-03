Sem o lesionado Kane, Inglaterra volta a convocar Wilshere após quase 2 anos

Sem poder contar com o atacante Harry Kane, do Tottenham, que está lesionado e só poderá voltar a jogar no próximo mês, o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, convocou nesta quinta-feira o meio-campista Jack Wilshere como grande novidade para os amistosos que a seleção fará contra a Holanda, no dia 23 de março, em Amsterdã, e contra a Itália, no estádio de Wembley, em Londres, no dia 27. Os duelos servirão como preparação para a Copa do Mundo, que será realizada entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.

O jogador do Arsenal não era chamado há quase dois anos para defender o time nacional, que também contará com dois novos nomes listados pela primeira vez para atuar pelo país. São eles: o goleiro Nick Pope e o defensor James Tarkowski, ambos do Burnley, que vem surpreendendo como atual sétimo colocado do Campeonato Inglês.

O goleiro Joe Hart, por sua vez, voltou a ser convocado apesar de amargar junto com o West Ham uma péssima temporada pela equipe, hoje no 16º lugar do Inglês e na luta para se afastar mais da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Crystal Palace, o 18º da tabela.

Os defensores Alfie Mawson, do Swansea, e Lewis Cook, do Bournemouth, este último convocado pela primeira vez apenas para o amistoso de novembro passado contra o Brasil, são outras duas novidades desta lista de 27 nomes anunciada nesta quinta.

O atacante Danny Welbeck, do Arsenal, pode ser considerado outra surpresa desta convocação, pois não vem atuando com regularidade no time titular dirigido pelo técnico Arsène Wenger, diferentemente do que acontece agora com Wilshere na mesma equipe depois de o meio-campista sofrer várias lesões que o afastaram por longos períodos dos gramados.

"Jack é um jogador que tem um talento inquestionável. A chave para mim é que ele está jogando as partidas que importam para o Arsenal. Ele está ficando próximo (do nível) de onde nós queremos em que ele esteja", ressaltou Southgate, ao justificar a convocação do jogador.

A Inglaterra integra o Grupo G do Mundial, que também conta com Bélgica, Panamá e Tunísia. A estreia será contra os tunisianos, em Volgogrado, no dia 18 de junho.

Confira a lista de convocados da Inglaterra:

Goleiros: Joe Hart (West Ham), Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton) e Nick Pope (Burnley).

Defensores: Joe Gomez (Liverpool), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Alfie Mawson (Swansea), Harry Maguire (Leicester City), Ashley Young (Manchester United) e Danny Rose (Tottenham).

Meio-campistas: Dele Alli (Tottenham), Lewis Cook (Bournemouth), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard(Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich), Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) e Jack Wilshere (Arsenal).