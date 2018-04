Sem o volante Elias, Flamengo busca a segunda vitória no Carioca

RIO - Por atrasos na inscrição na Federação Estadual do Rio de Janeiro (FERJ), o volante Elias não poderá fazer a sua estreia pelo Flamengo. Nem o lateral-esquerdo João Paulo. Se o técnico Dorival Júnior perde tecnicamente com o problema burocrático, pelo menos os jogadores terão a oportunidade de debutar com a camisa rubro-negra em uma melhor ocasião, com um público maior.

Nesta quarta-feira, o time abre a segunda rodada do Campeonato Carioca contra o Madureira, no acanhado estádio de Conselheiro Galvão, no inexplicável horário das 16h30. Como não se trata de feriado nem a prefeitura decretou ponto facultativo, o pequenino campo do clube tricolor suburbano deve receber público diminuto, também porque não haverá venda de ingressos.

Assim, Elias poderá fazer seu primeiro jogo no domingo contra o Volta Redonda, em Bangu, em partida da televisão aberta. Será o retorno do Flamengo a Conselheiro Galvão depois de oito anos.

Sem Elias, Dorival Júnior vai manter o jovem Rodolfo, de boa atuação em sua estreia no time adulto na vitória sobre o Quissamã, no último sábado. Mas haverá mudanças. O zagueiro Marcos González retorna ao time depois de estender a pré-temporada e forma a defesa com Renato Santos. Na lateral esquerda, Felipe Dias substitui o suspenso Ramon. No mais, a equipe será a mesma da primeira rodada, incluindo o inexperiente ataque com Rafinha, Hernane e Nixon.

A diretoria rubro-negra busca um centroavante para substituir Vágner Love e, com a confirmação de Carlos Eduardo a ser feita nas próximas horas, dará por encerrada a busca por reforços para o primeiro semestre.

Quando os contratados puderem estrear, o goleiro Felipe julga que o time vai se fortalecer e terá condições de disputar o título com os rivais, principalmente Fluminense e Botafogo. "É sempre importante o título, sabemos da importância de conquistar o Carioca, ainda mais pela fase de mudança. Para a diretoria nova, é importante começar o mandato com uma conquista".