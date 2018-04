Sem oferta para ficar, meia Danilo admite deixar Corinthians

SÃO PAULO - O ciclo de Danilo no Corinthians está muito perto do fim. O meia, de 34 anos, admitiu nesta quinta-feira que, se surgir uma proposta, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Seu vínculo com o Corinthians termina em julho e nenhum diretor o procurou para falar da renovação. "Claro que seria melhor ter renovado (contrato), mas eu tenho de estar bem, treinando, para poder decidir meu futuro."

Danilo acredita que se o Corinthians realmente quisesse sua permanência já teria existido uma conversa inicial. O desejo dele era continuar no clube. "Sou feliz aqui, tenho um histórico de poucas lesões, joguei muitas partidas."

O meia foi contratado em 2010, na primeira passagem de Mano Menezes pelo Corinthians. Até o momento, ele já disputou 214 partidas e marcou 24 gols. Danilo ficou conhecido como "jogador de decisões" e foi importante nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2012. Mas ele caiu de produção no segundo semestre de 2013, como todo o time.

Danilo disse que já conversou com Mano Menezes. Na entrevista coletiva desta quinta-feira deixou claro que se não tiver espaço no atual elenco, o melhor, na sua opinião, é seguir seu caminho em outra equipe. "Várias coisas acabaram aparecendo e vou conversar com minha família para decidir meu futuro."