Sem opção, atacante Fernandinho pode voltar ao Barueri

Recentemente, o jogador teve propostas do futebol grego e também de times alemães, mas não se acertou. Com o fim da janela de transferências para o exterior, que ocorre nesta segunda-feira, o atacante vê suas chances de encontrar um novo clube se reduzirem.

Fernandinho descartou recentemente uma proposta do Vasco, já que não pretendia disputar a Série B do Brasileiro. Cotado para defender o Botafogo e o Corinthians, o atacante já estourou o limite de partidas e, caso acerte com um destes clubes, só voltará a jogar em 2010.

O jovem de 23 anos tem contrato com o Iraty até o fim de 2012 e, portanto, terá que se apresentar ao time paranaense. Já o Barueri tem um acordo com o Iraty para comprar metade dos direitos federativos de Fernandinho.