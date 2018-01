Sem opção, Palmeiras recorre a Candinho Depois de ver fracassada a tentativa de trazer Muricy Ramalho, a diretoria do Palmeiras pode surpreender e anunciar ainda nesta sexta-feira a contratação de Candinho para o lugar de Estevam Soares, demitido no início da semana. Candinho, que está desempregado, não estava entre os cotados para assumir a vaga de Estevam. A prioridade era Muricy, mas o treinador preferiu continuar no Inter de Porto Alegre. Geninho, que está no futebol árabe, seria a segunda opção, mas também não aceitou. Péricles Chamusca, outro que poderia assumir o cargo, optou por continuar no Goiás. Por fim, o clube ainda fez uma última tentativa com Zetti, mas o técnico optou por continuar no São Caetano. A contratação de Candinho é uma medida emergencial. Os dirigentes tentam apagar o incêndio provocado pela derrota por 2 a 1 para o Mogi Mirim em pleno Parque Antártica, na noite desta quinta-feira, num resultado que manteve o time 9 pontos atrás do São Paulo, o líder do Campeonato Paulista. Além disso, os dirigentes consideraram que seria perigoso demais chegar para o clássico de domingo, justamente contra o São Paulo, sem que o time tivesse um comando definido.