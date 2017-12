Sem opção, Ponte mantém Zetti Sem encontrar um técnico para assumir imediatamente o comando da equipe, a diretoria da Ponte Preta confirmou, no final da tarde, a manutenção de Zetti no cargo. Ele vai dirigir o time diante do Atlético-PR, quarta-feira, às 19h30, no Majestoso, na tentativa de buscar seus primeiros pontos. Até agora foram quatro jogos e quatro derrotas, mas o time vem de cinco tropeços consecutivos, contrastando com as oito rodadas que o time liderou o Campeonato Brasileiro. A manutenção do técnico surpreendeu, mesmo porque o clima no clube era de muita incerteza. Zetti, porém, apareceu à tarde no clube e comandou o treino. Antes, porém, falou com o grupo por cerca de 40 minutos. "Fui comunicado por telefone de que continuo no cargo. Estou envergonhado pelos resultados, mas disposto a reverter a situação", comentou Zetti, apoiado apenas pelo gerente de futebol, Ronaldão de Jesus. Na semana passada, a diretoria tentou um novo contato com Estevam Soares, mas não houve acordo. O nome da vez seria Tite, ex-Atlético-MG, mas os primeiros contatos teriam esbarrado nos valores e na formação de uma nova comissão técnica. Vágner Benazzi, ex-Fortaleza e atualmente no Joinville, é uma opção. Com 33 pontos, em oitavo lugar, a Ponte tentará iniciar vida nova na abertura do returno. Mas o clima é pesado e as dificuldades são grandes. O centroavante Kahê se despediu do grupo após a derrota de 4 a 0 para o Brasileinse, porque assinou contrato com o Borusia Mönchengladbach, da Alemanha. O zagueiro Thiago Matias foi expulso e está fora. O titular Rafael Santos passará por uma cirurgia no joelho e ficará perto de 30 dias afastado. A última baixa é o meia Danilo, que sentiu dores na coxa esquerda e acabou vetado por cerca de 10 dias. Luís Carlos pode entrar na defesa, Gabriel no meio de campo e Izaías no ataque. O time será definido após o treino tático desta terça-feira cedo.