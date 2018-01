Sem opção, São Paulo fica com Oswaldo A falta de um grande técnico à disposição no mercado garante, por enquanto, o emprego de Oswaldo de Oliveira no São Paulo. Embora boa parte dos conselheiros tenha pedido sua demissão, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa vai bancar sua permanência por pelo menos mais uma semana. Se existisse um nome de consenso no clube, o dirigente já teria feito a troca. Mas não há. Os cardeais e diretores dão sugestões diferentes e nenhuma delas agrada totalmente à cúpula. "Se eu tivesse um jogador médio e pudesse substituí-lo pelo Pelé, eu o faria rapidamente. O mesmo ocorre em relação ao técnico, não existe um Pelé de técnico", disse Gouvêa à Agência Estado. O presidente tem consciência de que a situação de Oswaldo é delicada e de que sua rejeição em relação à torcida - que não se cansa de vaiá-lo e hostilizá-lo - vem prejudicando o time. Por isso, um nome forte para o cargo de treinador poderia mudar o astral do time. "Mas não resolvo nada sob pressão, não gosto de decisões precipitadas." Alguns nomes circulam nos corredores do Morumbi, mas nenhum é unanimidade. O ex-jogador Casagrande é um dos cogitados. Muitos, porém, acham que ele ainda não tem experiência necessária para assumir um grande clube. Cilinho, para alguns, está ultrapassado para comandar o time principal. E Vanderlei Luxemburgo, embora elogiado por parte do Conselho, tem restrições do próprio presidente, que não gostou da forma como ele saiu do Palmeiras, em 2002. Assim, Oswaldo, que tem contrato até junho - e sem cláusula de multa rescisória -, se segura no cargo. Nesta terça-feira, viaja com a delegação para Florianópolis, onde, na quarta, a equipe enfrenta o Figueirense, pela Copa do Brasil. Para fugir da pressão, o grupo passará a semana em Santa Catarina. No domingo, joga contra o Criciúma, em Criciúma, pelo Brasileiro. "Os jogadores ficaram abalados com a derrota para o Cruzeiro, é bom essa saída para nos revigorarmos, para os atletas ficarem juntos", explicou Oswaldo, demonstrando tranqüilidade. O técnico afirmou que o meia Souza, contratado da Portuguesa Santista, iniciará a partida diante do Figueirense, no lugar de Kleber. A diretoria praticamente acertou a contratação do volante Carlos Alberto, do Botafogo-RJ. O clube ficará com 25% de seus direitos - o restante é de empresários. Para oficializar o negócio, falta definir qual jogador são-paulino irá para o Rio ao lado de Dill.