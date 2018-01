Sem opções, Palmeiras vai ao ataque A melhor defesa é o ataque. Esse "chavão" do futebol, embora muito falado pelos treinadores, nem sempre é levado a sério. No Palmeiras, mesmo que não quisesse, o técnico Jair Picerni será obrigado a recorrer a ele na partida de sábado, contra o Rio Branco, na qual um empate garante a classificação do time para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. Os zagueiros titulares do Palmeiras, Gustavo e Dênis, sofreram contusões sérias e não participam mais da competição - Gustavo teve os ligamentos do joelho esquerdo afetados e ficará pelo menos 45 dias ausente e Dênis sofreu contratura muscular na coxa esquerda e deverá se afastar por quase um mês. O volante Claudecir, suspenso, é mais um desfalque. Sem grandes opções, Picerni definiu, após o treino desta quinta-feira, que voltará ao tradicional 4-4-2, com dois atacantes e não com apenas um como vinha armando o time. O colombiano Muñoz ganha a vaga de Claudecir e, na zaga, entram Leonardo e Índio. "Temos de pressionar mais para que não sejamos tão pressionados", explicou o treinador, que ficou irritado com a falta de "agressividade" de sua equipe no primeiro tempo diante da Ponte Preta, na quarta-feira. "Quero que o time ataque muito mais, é complicado ficar apostando no empate." A igualdade contra o Rio Branco é o que o Palmeiras precisa para avançar no torneio, mas, de acordo com os jogadores e a comissão técnica, se o time entrar recuado, vai correr risco desnecessário. Embora satisfeitos com o empate em Campinas na última rodada, muitos palmeirenses acreditam que a situação da equipe se complicou. "Nossa situação está delicada, porque temos apenas um jogo para decidir a classificação e, ainda por cima, contra um time que também está na briga e vai jogar motivado", declarou o meia Pedrinho. "Uma vez, levamos de 5 do Rio Branco com um time melhor do que temos agora, não vai ser fácil, vamos ter de suar sangue para conseguirmos a classificação." O departamento jurídico do Palmeiras conseguiu regularizar a documentação do atacante colombiano Carlos Castro, que estará pronto para jogar a partir da semana que vem. Nesta quinta-feira, os novos diretores de futebol do clube, Mário Giannini e Fernando Gonçalves, começaram a trabalhar na Academia.