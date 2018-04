Sem opções para a defesa, Kleina relaciona zagueiro do Palmeiras B

SÃO PAULO - Sem muitas opções no elenco, o técnico Gilson Kleina definiu a lista de relacionados do Palmeiras para a estreia no Campeonato Paulista e apostou em um jogador do time B. O zagueiro Marcos Vinícius ficará como opção no banco de reservas na partida contra o Bragantino, neste domingo, às 17 horas, no Estádio do Pacaembu.

"Chamei o Marcos Vinícius do time B e ele foi uma grata surpresa. Esperamos não precisar dar responsabilidade para ele, mas eu sei que ele vai responder se for acionado", comentou Kleina. "É um jogador alto, forte, sai jogando de cabeça erguida. Estava no B e vamos dar uma oportunidade para ele por aqui", completou.

Maurício Ramos e Henrique serão os titulares da zaga do Palmeiras diante do Bragantino. Leandro Amaro ainda pertence ao clube, mas está fora dos planos de Kleina, enquanto Luiz Gustavo está participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Além de Marcos Vinícius, o Palmeiras tem outras novidades na lista de relacionados. São eles o goleiro Fernando Prass e o lateral Ayrton, contratados para esta temporada, e os volantes Wendel e Souza, que retornaram ao clube após período de empréstimo.

Confira os 18 jogadores convocados do Palmeiras para enfrentar o Bragantino:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno.

Laterais: Ayrton e Juninho.

Zagueiros: Maurício Ramos, Henrique e Marcos Vinícius.

Volantes: Wendel, Márcio Araújo, João Denoni, Wesley e Souza.

Meias: Patrick Vieira e Mazinho.

Atacantes: Luan, Maikon Leite, Barcos e Caio.