Sem oposição, Marco Polo Del Nero vai ser aclamado presidente da CBF

RIO - Antes de renunciar à presidência da CBF, em março de 2012, Ricardo Teixeira costurou um esquema para manter sua influência na entidade. Fechou acordo com José Maria Marin com a finalidade de abrir caminho para o sucessor, Marco Polo Del Nero, que nesta quarta-feira será eleito para um mandato que vai começar apenas daqui a 12 meses.

Teixeira saiu cercado por escândalos de corrupção e antecipou para antes do Mundial a eleição, a fim de evitar que um eventual mau resultado da seleção brasileira na competição desse fôlego para oposicionistas. Até havia um grupo disposto a concorrer com Del Nero. Mas sucumbiu nos últimos meses, diante de troca de favores com a atual direção e das evidências de que a situação dificilmente perderia a eleição.

A CBF tem orçamento anual próximo de R$ 400 milhões e dá uma ajuda de custo, um "mensalinho", a cada uma das 27 federações estaduais. O valor gira em torno de R$ 100 mil. Apenas a de São Paulo abre mão da quantia. Com chapa única, Marco Polo Del Nero deve obter a unanimidade dos votos das federações e da grande maioria dos 20 clubes da Série A do Brasileiro, também com direito a voto.

A eleição começa às 11 horas num auditório do prédio onde fica a sede da CBF, na Barra da Tijuca. A imprensa só vai ter acesso ao local após a contagem dos votos. Pelo estatuto da entidade, não é possível um candidato vencer por aclamação.

Del Nero atualmente é vice-presidente da CBF. Acumula o cargo com o de presidente da Federação Paulista de Futebol. Em sua chapa, propõe trocar de posto com Marin, que voltaria a ser vice da Região Centro-Sul que, na geopolítica da CBF, inclui apenas dois Estados: Rio e São Paulo.

Os outros vices da chapa "Continuidade Administrativa" são Fernando Sarney (Norte), Delfim Peixoto (Sul), Gustavo Feijó (Nordeste) e Marcus Vicente, que preside a federação capixaba, mas é o indicado para a vice-presidência da Região Centro-Oeste.

O movimento de oposição que se desenhou a partir da saída de Ricardo Teixeira era formado por cinco dirigentes de federações: Rubens Lopes (Rio), Francisco Novelletto (Rio Grande do Sul), Ednaldo Rodrigues (Bahia), Helio Cury (Paraná) e Paulo Schettino, então presidente da federação mineira. Eles se reuniram várias vezes por mais de um ano. Mas, aos poucos, o grupo se desmantelou. Primeiro, por causa da indefinição de um nome de consenso para disputar com Del Nero.

A hipótese de apoio ao ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez sofria resistência. Além disso, Novelletto e Lopes não abriam mão de encabeçar a chapa. Em encontros reservados com Marin e Del Nero, os líderes de oposição acabaram voltando atrás.

O presidente da federação gaúcha chegou a levar uma proposta para a presidência da CBF: que a entidade deveria elevar a contribuição para as federações - as nove mais importantes passariam a receber anualmente R$ 5 milhões; da 10.ª à 18.ª, num ranking imaginário, o valor seria de R$ 3 milhões. As demais seriam contempladas com R$ 1 milhão.