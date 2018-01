Sem os reforços, Botafogo pega Cene Nas duas últimas rodadas do Campeonato Estadual, o Botafogo conseguiu duas vitórias e começou a apresentar o padrão de jogo imposto pelo técnico Levir Culpi. Amanhã, o Alvinegro inicia a disputa da Copa do Brasil, contra o Cene-MS, às 20h30, no Estádio Morenão, tentando repetir o feito da competição carioca. A grande preocupação dos jogadores e de Levir Culpi é o desconhecimento sobre o adversário. Ninguém no clube tem informações sobre esquema de jogo, destaques do time ou qualquer outro detalhes que ajude o treinador. Mas os alvinegros querem a vitória por diferença superior a dois gols, evitando assim a segunda partida. Levir realiza apenas uma modificação com relação ao time que derrotou o Friburguense, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Estadual. O zagueiro Allan substitue Sandro, suspenso. O jogador, expulso no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, na derrota para o São Paulo, por 1 a 0, foi punido com a suspensão de dois jogos. O treinador também não poderá escalar os recém-contratados Léo e Leandrão. De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores devem ser inscritos seis dias úteis antes da partida. Com isso, Fábio e Gláucio vão formar a dupla de ataque alvinegra.