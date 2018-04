Sem Pato à disposição, Cristóvão confirma André e relaciona 23 nomes

Na mesma entrevista coletiva na qual confirmou que adiou a reestreia de Alexandre Pato pelo Corinthians, que estava prevista para acontecer neste sábado, contra o Figueirense, às 16 horas, no Itaquerão, o técnico Cristóvão Borges adiantou a escalação titular do time para o confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E o treinador disse que irá mandar a campo a mesma formação que já havia escalado no treinamento da última quinta-feira, com duas novidades em relação ao time que entrou jogando desde o início no empate por 1 a 1 com o São Paulo no clássico do último domingo, contra o São Paulo, também no estádio alvinegro.

"As únicas novidades são o André no ataque e o Léo Príncipe na direita", avisou o comandante ao se referir às entradas do atacante e do lateral nos respectivos lugares que foram ocupados anteriormente por Danilo e Fagner, este último suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o veterano meio-campista voltará a ficar no banco como opção, mesma condição que Pato teria se fosse relacionado para o duelo deste sábado - o atacante foi descartado do confronto por ainda não reunir condições físicas ideais para reestrear.

Assim, a equipe corintiana irá a campo com a seguinte formação titular: Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Romero, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; André.

CONFIRA A LISTA COMPLETA:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto.

Laterais: Léo Príncipe, Uendel e Guilherme Arana.

Zagueiros: Yago, Balbuena e Léo Santos.

Volantes: Bruno Henrique, Cristian, Elias e Willians.

Meias: Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme e Danilo.

Atacantes: Romero, André, Luciano, Rildo e Lucca.