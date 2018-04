Sem Pato, Corinthians se despede da arena contra o Figueirense

Com o intuito de voltar a colar no líder Palmeiras, o Corinthians recebe o Figueirense hoje, às 16h, em seu último jogo em casa antes da arena ser reservada para a disputa da Olimpíada. A partida também marcaria a reestreia de Alexandre Pato, mas a volta do atacante foi adiada.

Após o confronto com os catarinenses, o Corinthians vai enfrentar o Internacional e o Atlético-PR, fora de casa, depois enfrentará o Cruzeiro no Pacaembu, e visitará o Grêmio em Porto Alegre. A volta para casa só acontecerá dia 20 de agosto, contra o Vitória.

Até lá, espera-se, Alexandre Pato já esteja atuando pelo Corinthians. O técnico Cristóvão Borges disse na semana passada que contava com o atacante para o jogo de hoje, mas ontem surpreendeu e avisou que o próprio atleta não se sente seguro para voltar ao time ainda.

“Fizemos uma avaliação e ele não apresenta condições. Conversamos com o atleta e ele não se sente ainda pronto para jogar. Pato está vendo a expectativa em torno dele e quer voltar bem”, disse o treinador.

Precavido, ele preferiu não projetar uma data para Pato voltar ao time. Teoricamente, ele deve ter condições de ficar pelo menos no banco de reservas contra o Inter, domingo que vem. Entretanto, o nome do jogador voltou a ser comentado em outros clubes. O Corinthians nega que exista qualquer oferta pelo atacante.

Emprestado ao Chelsea no começo do ano, Pato fez apenas dois jogos na temporada, nos dias 2 e 9 de abril, pelo Campeonato Inglês. Ele voltou a treinar no CT do Corinthians no começo de julho.

Pato não joga, mas o Corinthians terá uma outra estreia. O lateral-direito Léo Príncipe, de 19 anos, estreia pelo time profissional no lugar de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. “Conversei com ele e disse para ter tranquilidade e não querer entrar para ser o melhor da partida”, resumiu Cristóvão. A ideia do treinador é tentar tirar qualquer responsabilidade do garoto.

Novidade. Sem Pato e com Léo Príncipe, o time quer aproveitar a fragilidade do adversário para colar no líder Palmeiras, que soma 32 pontos – três a mais que o Corinthians – e joga amanhã, contra o Atlético-MG.

O aproveitamento do Corinthians na arena é bem positivo. Foram oito jogos, sendo seis vitórias e dois empates, com 16 gols marcados e apenas quatro sofridos. “Itaquera tem sido um grande aliado do Corinthians nos últimos anos, os números mostram isso, mas o clube também tem um bom relacionamento com o Pacaembu, onde já ganhou muitos títulos”, lembrou o lateral Uendel.

Cristóvão deve manter a rotina adotada desde que chegou para substituir Tite, ou seja, não fará grandes mudanças táticas, pois acredita ter um time bem encaixado nas mãos. Em relação a alteração de jogadores, também tem feito gradativamente.

Para o jogo com o Figueirense, por exemplo, testou Guilherme no lugar de Giovanni Augusto, mas deve manter o titular. O problema mesmo está justamente no ataque, posição onde atua Pato. Cristóvão já testou Luciano, escalou Danilo no clássico com o São Paulo, domingo passado, e agora dá uma oportunidade para André.

No Figueirense, Argel fará três mudanças. Na lateral-esquerda, Pará entra no lugar de Marquinhos Pedroso, suspenso. No meio, Jefferson e Dodô entram, respectivamente, nos lugar de Jocinei e Baby, por opção técnica.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Romero e Marquinhos Gabriel; André.

Técnico: Cristóvão Borges

FIGUEIRENSE: Thiago Rodrigues; Ayrton, Werley, Bruno Alves e Pará; Elicarlos, Jefferson, Yago e Dodô; Rafael Silva e Rafael Moura.

Técnico: Argel Fucks

JUIZ: Marielson Alves Silva (BA)

LOCAL: Itaquerão

HORÁRIO: 16h