Sem Paulo André e com poupados em Cuiabá, Marcelo relaciona 19 no Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira divulgou nesta terça-feira a lista de 19 jogadores relacionados para o duelo com o São Paulo, nesta quarta, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Como esperado, os atletas poupados na estreia do time no Campeonato Brasileiro - a derrota por 1 a 0 para o Corinthians em Cuiabá - estão de volta.