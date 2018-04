Sem Paulo Baier, Atlético-PR tenta primeira vitória

Para esta partida, o técnico Antônio Lopes terá o desfalque do meia Paulo Baier, que teve estiramento na coxa esquerda e ficará fora de quatro a seis semanas. O treinador terá dificuldade para encontrar um substituto para o atleta. O mais cotado para a vaga é Kaio, que retornou do futebol japonês, mas o volante Tartá (ex-Fluminense) e o meia Netinho correm por fora. No ataque, Bruno Mineiro deve ganhar a posição de Patrick e iniciar o jogo como titular.

Em Paranaguá, o Rio Branco tenta se manter na ponta contra o Coritiba - às 21h45, no estádio Fernando Farah -, que também venceu na rodada inicial e divide a liderança do torneio. O técnico Ney Franco deve manter a mesma equipe que derrotou o Serrano, em casa, apesar de Renatinho disputar uma vaga no meio com Enrico.

O destaque fica com o goleiro Edson Bastos, que completará 100 jogos pelo Coritiba. "Espero que voltemos com uma vitória para mantermos a confiança e termos uma boa sequência", disse.

A segunda rodada do Paranaense terá ainda, nesta quarta, mais quatro partidas. São elas: Serrano x Corinthians, Cianorte x Nacional, Cascavel x Toledo e Paranavaí x Iraty.